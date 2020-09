New York violenta, mega rissa tra neri: in 12 contro 1. Il video: «Questa è la città sicura del sindaco De Blasio»

Raise your hands if you're sick and tired of @NYCMayor's safest city. pic.twitter.com/NdHc6NHBYg — Joel Fischer (@JFNYC1) September 11, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 09:39

Escalation di violenza negli Usa. Un video pubblicato su Twitter dall'account di Joel Fisher e che è rapidamente diventato virale non solo negli Stati Uniti mostra quella che viene definita una scena di "ordinaria violenza" tra le strade di New York. Nelle immagini, accompagnate dalla didascalia in cui è menzionato il sindaco di NYC Will De Blasio «alza la mano se sei stanco e stufo della città più sicura», è immortalata una brutale aggressione da parte di 12 uomini di colore ai danni di un uomo solo. Il branco si accanisce con calci e pugni mentre la vittima è riversa sull'asfalto, nel bel mezzo della carreggiata.Il video scatena il dibattito sulla sicurezza della città di New York, generando migliaia di commenti contrari all'aministrazione De Blasio, sindaco Dem della città.