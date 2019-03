Neve e freddo a New York, scuole chiuse e disagi all'aeroporto Jfk

Ultimo aggiornamento: 16:32

. La primavera non ne vuole proprio sapere di arrivare nella Grande Mela dove gli abitanti stanno avendo di nuovo a che fare con la neve, ma non una semplice nevicata ma una tempesta che ha portato laL'aeroporto di New York Jfk ha misurato una temperatura minima di -2,8°, ed una massima di +3,3°; sono caduti circa 14,7 mm di neve fusa. La tempesta non sembra accennare a diminuire: un afflusso di aria fredda proveniente dal Canada, scontrandosi con aria relativamente mite proveniente dal Golfo del Messico, potrebbe infatti portare il manto bianco a superare i 20 cm.Le temperature potrebbero scendere nelle giornate successive, creando un manto di ghiaccio che farà resistere la neve a lungo. Sebbene la situazione sia sotto controllo a causa del maltempo all'aeroporto JFK di New York ci sono stati ritardi per alcuni voli creando disagi tra i passeggeri