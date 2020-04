Coronavirus, a New York si pensa a fosse comuni nei parchi per i corpi delle vittime

di Enrico Chillè

La conferma è arrivata sia dal sindaco Bill de Blasio sia dal presidente della commissione sanità, Mark Levine, che ha spiegato come l'ufficio del medico legale di New York sta valutando l'ipotesi di scavare fosse comuni, anche se nessuna indicazione è arrivata per ora su quali parchi pubblici verrebbero utilizzati.



«L'unica cosa che posso dire è che servono aree molto grandi e fuori mano, poco frequentate», ha spiegato Levine. «Se dovesse essere necessario ricorrere a delle sepolture temporanee abbiamo la possibilità di farlo», ha affermato invece de Blasio. A New York i decessi finora sono stati 4758 e i positivi sono oltre 130mila. Negli Stati Uniti, su 351.890 casi confermati, i guariti sono 18.940 e i deceduti 10.377.

