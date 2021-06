New York choc, due bambini rischiano di rimanere uccisi in un agguato in strada: caccia all'uomo

Tragedia sfiorata a New York, dove due bambini hanno rischiato di rimanere uccisi in un agguato teso in strada da un uomo a volto coperto contro un altro individuo. I due fratellini, di 5 e 10 anni, stavano camminando da soli in strada, in prossimità della loro abitazione, quando si sono ritrovati nel mezzo della sparatoria, avvenuta in pieno giorno.

I fatti, come riporta la CBS New York, risalgono al pomeriggio di giovedì scorso e sono avvenuti nel quartiere del Bronx. Le immagini delle varie telecamere di sicurezza installate in strada e davanti ai negozi hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'accaduto: un uomo, armato e col volto coperto da un passamontagna, aveva teso un vero e proprio agguato, inseguendo un altro uomo per strada e puntandogli la pistola contro. La vittima dell'agguato inizia a correre lungo la strada e sul marciapiede, travolgendo nella corsa i due bambini.

L'uomo inseguito e i due bambini cadono rovinosamente tutti a terra, ma la furia omicida dell'assalitore non viene placata neanche dalla presenza dei due piccoli, una bambina di 10 anni ed un bambino di cinque. L'uomo cerca in ogni modo di colpire il rivale, nonostante il groviglio di corpi che si era venuto a creare sul marciapiede: la bambina, in quegli istanti drammatici, cerca anche di proteggere da eventuali colpi il fratellino, facendogli da scudo con il corpo.

I due bambini erano appena usciti da un negozio nei pressi della loro abitazione e stavano tornando a casa, quando si sono ritrovati nel bel mezzo dell'assalto. Nonostante la furia omicida e la confusione del momento, l'autore dell'agguato ha colpito più volte la sua vittima ma non i bambini, che sono rimasti illesi. L'uomo con la maglietta rossa, un 24enne colpito alle gambe e alla schiena, si trova ancora in ospedale ma sarebbe fuori pericolo.

Dalle prime indagini della polizia risulta che i due bambini non conoscessero né l'autore dell'agguato, né il giovane ferito. Ora è caccia all'uomo, che dopo l'assalto era fuggito a bordo di una moto: la polizia ha pubblicato le immagini choc per provare a risalire all'identità del responsabile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 17:47

