Una donna a capo della polizia di New York. La storia cambia (e non è un film). E da noi?

Così come nelle serie Tv sono donne i capi dei servizi segreti, della polizia e pure della Casa Bianca, così anche la realtà si adegua aggiornando l’ultimo simbolo del maschio da film e telefilm. Finora i capi della polizia di New York erano sempre stati uomini. Prima irlandesi, poi italoamericani, afroamericani in due occasioni. Da gennaio invece e per la prima volta nella sua storia New York avrà una donna al vertice. Donna e afroamericana. La detective Keechant Sewell, già a capo degli agenti della contea di Nassau, assume il ruolo per scelta del nuovo sindaco di New York, Eric Adams, e dovrà vedersela con una metropoli nella quale dopo la pandemia furti, rapine e violenze sono sensibilmente aumentate.

Uno degli episodi recenti, l’omicidio di Davide Giri, il ricercatore italiano in forze alla Columbia University, accoltellato ad Amsterdam Avenue nella stessa sera e dallo stesso 25enne Vincent Pinkney che era in libertà vigilata ma evidentemente vigilato fino a un certo punto. Non credo che la scelta della detective Keechant Sewell sia stata fatta in ossequio al politically correct che, per ora soprattutto negli Stati Uniti, impone di far emergere le minoranze. Sarebbe molto rischioso per il sindaco Adams affidare la guida della polizia a un capo selezionato più per “titoli” che per capacità. La sicurezza per chi vive, lavora, studia a New York è troppo importante così come lo è per la reputazione della città nel mondo. Non a caso il New York Times scrive che la decisione assunta è la scelta più importante tra quelle che il nuovo sindaco è chiamato a fare.

Keechant Sewell dunque dev’essere proprio in gamba e deve averlo dimostrato sia quando ha lavorato alla Narcotici sia per le sue qualità di negoziatrice in casi di ostaggi sotto sequestro. Un altro baluardo dell’eroe cinematografico par eccellence, icona del machismo, viene dunque a cadere. Nei film, come nella vita, i capi della polizia sono sempre stati maschi, dall’ispettore Ginko a caccia di Diabolik al commissario Maigret. Ora invece la polizia di New York risponderà a una donna e sarà interessante vedere come la nuova boss saprà gestire da un lato la diffidenza di una parte della popolazione afroamericana e dall’altro l’inquietudine delle stesse forze dell’ordine, messe sotto accusa dopo il caso Boyd.

Resta il fatto che ora gli USA hanno donne al vertice della Casa Bianca (Kamala Harris), al vertice della CIA (Avril Haines), al vertice del Tesoro (Janet Yellen) e ora al vertice della polizia dì New York. Quelle ai vertici in Europa non se la stanno cavando male e infatti una nuova competitor, Valerie Pecresse, si è aggiunta al gruppo dei candidati all’Eliseo. In Italia? No, da noi si parla si parla, ma alla fine il potere resta saldamente maschile. Come si vede dai segretari di partito. Di donna ce n’è una sola: Giorgia Meloni.

