Auto contro mini-market: investite sei persone

Sono almeno, ricoverati in ospedale, dopo unavvenuto a, nella zona di, nel tardo pomeriggio di ieri. Dei sei feriti, tre sarebbero gravi ma non in pericolo. La collisione è avvenuta tra, un taxi ed una berlina grigia utilizzata da un autista privato, con quest'ultimo mezzo che è finito direttamente sul marciapiede, investendo alcuni pedoni e schiantandosi contro la porta d'ingresso di undi alimentari.Secondo alcuni testimoni, riportati da Nbc New York , lo schianto è avvenuto quando le due auto viaggiavano ad una velocità non inferiore ai 60-70 km/h e per i passanti sul marciapiede è stato pressoché impossibile evitare di essere investiti. Alla guida dell'auto che si è schiantata contro il negozio c'era un autista 28enne, rimasto ferito, ma ad avere la peggio sono stati un uomo di 41 anni, uno di 62 e una donna di 56 anni con il figlio 13enne. La donna, in particolare, è quella le cui condizioni preoccupano maggiormente. Subito dopo l'incidente, infatti, la 56enne era rimasta incastrata e ferita sul cofano della berlina grigia. «Sono riuscito a mettermi in salvo entrando nel negozio, ma ho pensato di poter morire anche lì dentro» - racconta un passante miracolosamente scampato all'incidente - «Quando sono uscito,».La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e sono in corso perizie per ricostruirla con esattezza. I due autisti coinvolti nello schianto non sono stati arrestati ma potrebbero finire sotto indagine. Intanto, alcuni tecnici sono intervenuti per valutare l'agibilità dell'edificio colpito dall'auto e l'ingresso del negozio è stato subito puntellato per evitare crolli.