New York, ascensore precipita nel vuoto: muore un uomo di 30 anni VIDEO

Il video pubblico dal New York Post è impressionante. L'incubo vissuto dagli inquilini del Manhattan Promenade difficilmente sarà dimenticato, soprattutto perché nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 30 anni. Sam Waisbren è infatti morto a causa di un guasto all'ascensore del palazzo dove viveva da qualche tempo. Nel video si vede esattamente il momento in cui l'ascensore finisce nel vuoto, bloccando la via d'uscita all'uomo.



ATTENZIONE IMMAGINI NON ADATTE A UN PUBBLICO SENSIBILE







Prima di lui un altro ragazzo, per pochi centimetri, è riuscito a uscire dall'ascensore. Non Sam: «Il ragazzo stava provando ad arrampicarsi sul pavimento mentre l'ascensore stava ancora scendendo. E' orribile». Queste le parole di un operaio che ha assistito alla scena. Il fatto è accaduto in un palazzo sulla Third Avenue subito dopo le 8:15 dello scorso giovedì mattina. Venerdì 23 Agosto 2019, 15:36

