«A New York uscire per un appuntamento fa schifo. In questa città gli uomini ti usano e basta». Il racconto (in lacrime) della tiktoker

«Il mondo degli appuntamenti a New York è una giungla» e lo diceva già nei primi anni 2000 Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw, una delle protagoniste della celeberrima serie tv "Sex&The City". Sicuramente, Sarah, una tiktoker newyorkese condivide l'opinione della giornalista fittizia. La ragazza, in lacrime, ha raccontato su TikTok quanto sia frustrante cercare di creare un rapporto amoroso con qualcuno nell'Isola di Manhattan. Ecco che cos'ha spiegato.

La testimonianza della tiktoker

Sarah ha registrato un video in lacrime che ha, poi, postato su TikTok e ha spiegato: «Voglio parlare degli appuntamenti a New York, perché è una scena che fa davvero schifo. Gli incontri a New York non sono per i deboli: ogni volta che sono uscita con qualcuno è finita male e, puntualmente, ogni volta mi chiedevo "Sono stata io a sbagliare? Ho fatto qualcosa che non andava?". Ciò che più mi dispiace è che io do sempre il massimo alle persone con cui esco e non ricevo mai in cambio lo stesso trattamento. Ne ho abbastanza, non voglio più usare le app di appuntamenti perché ho chiuso. In questa città gli uomini ti usano e basta. Prima di incontrarli sono sempre in pace con tutto e con me stessa, poi, esco con qualcuno, magari entriamo in intimità e sono felice, è tutto fantastico e, poi, tutto precipita. Mi succede sempre e io sono stanca. Accetterò semplicemente il fatto che rimarrò da sola per il resto della mia vita perché non troverò mai la mia persona».

I commenti social

Il video di Sarah è diventato virale su TikTok perché, evidentemente, in tanti capiscono le parole della tiktoker e in tanti hanno specificato che situazioni pseudo amorose spiacevoli non capitano solo nella Grande Mela.

