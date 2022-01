Neve in Grecia, anche sulle Cicladi: lo spettacolo di Mykonos e Nasso imbiancate

La Grecia nella morsa del maltempo, arriva la neve a imbiancare anche le isole come Mykonos e Nasso. Una perturbazione ha colpito le Cicladi, nell'Egeo, quasi mai imbiancate come in queste ore.

Sui social e sui media greci sono immediatamente apparse foto scattate su spiagge come Psarou, Super Paradise e Elia. L'intera Grecia è colpita dal maltempo, con nevicate, vento forte e temperature rigidissime portate dalla perturbazione Elpis, dicono i meteorologi locali, che preannunciano nevicate un po' ovunque - inclusa la meridionale isola di Creta - da oggi a martedì.

