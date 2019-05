Netflix, l'appello di una mamma: «Mia figlia Jessica suicida a 12 anni dopo aver visto la serie Tredici. Va eliminata, è pericolosa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladopo aver visto la nota serie. La serie tv parla ditra adolescenti e secondo la famiglia di Jessica Scatterson, sarebbe stata la causa scatenante delle sua decisione di togliersi la vita. I fatti risalgono al 2017 ma oggi la madre sta portando avanti una dura battaglia per l'eliminazione del teen drama statunitense.Rachael Warburton, 33 anni, di Manchester, chiede la chiusura della serie e che i genitori vengano allertati sui possibili rischi che la visione può avere sui loro figli. Secondo quanto riporta Metro , Jessica era vittima dei bulli, vedere quella serie, nel suo stato psicologico turbato, può averla spinta a pensare che il suicidio fosse l'unica soluzione possibile.La mamma però chiede che non si ripeta il dramma: «Non voglio che un altro genitore passi ciò che abbiamo passato noi. Esorto tutti a tenere d'occhio ciò che i bambini guardano online» ha dichiarato condannado Netflix per la facilità con cui mette a disposizione tali contenuti. Netflix ha risposto all'appello della donna, dicendo di essere profondamente dispiaciuta per il lutto subito, ma specificando che all'inizio di ogni episodio viene specificata la presenza di scene di violenza, abusi, consumo di droghe e alcol.