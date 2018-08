Colpito da un ictus dopo 2 ore dalla nascita, neonato vivo per miracolo

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha undopo. La storia clinica del piccolo Archie James detiene un primato nel Regno Unito: quello di essere stata la più giovane vittima di ictus nel paese. Il bambino, nato il 3 dicembre scorso, è stato portato dopo poco in rianimazione dopo aver iniziato a soffire di attacchi epilettici.Il bambino è stato trasferito così dal West Cumberland Hospital, Cumbria, alla Royal Victoria Infirmary di Newcastle dove ha trascorso 3 giorni in un reparto speciale monitorato 24 ore su 24 da un medico proprio perché quanto accaduto era molto raro e avrebbe potuto avere conseguenze disastrose sul suo piccolissimo corpicino. «Fino a quel momento non avevamo avuto complicazioni. Trovarci all'improvviso davanti alla prospettiva che nostro figlio potesse non sopravvivere era davvero troppo», ha raccontato il papà del piccolo al Mirror Archie però è stato un combattente e dopo 3 giorni ha iniziato a respirare da solo. I medici lo hanno tenuto sotto stretta osservazione per altri giorni, anche per cercare di capire a che punto del parto possa aver avuto l'ictus. Ora il bambino sta bene, secondo i dottori ha il 90% di possibilità di recupero e quanto accaduto non dovrebbe lasciargli conseguenze per la salute. Il padre però ha deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere l'associazione che li ha aiutati in questo percorso, The Sick Children's Trust.