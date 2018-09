Neonato contrae l'herpes con un bacio e rischia la vita, l'allerta dei medici

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quasi. Il piccolo Oliver ha contrattodopo pochi giorni di vita, rischiando di morire a causa dell'aggressività del virus. Probabilmente una delle persone che era andata a casa della neofamiglia a conoscerlo lo ha baciato sul viso mettendolo in gravi difficoltà, ma potrebbe essere stata anche colpa degli stessi genitori.Il bimbo ha iniziato a smettere di prendere il latte, dopo qualche ora i genitori, preoccupati, lo hanno portato in ospedale, dove gli accertamenti dei medici hanno mostrato che il bimbo era affetto dall'herpes, probabilmente contratto da una persona che aveva il raffreddore. La mamma di Hull, nello Yorkshire orientale, è rimasta scioccata e ha replicato che non aveva idea che potesse succedere una cosa simile a suo figlio con un semplice bacio.Secondo quanto riporta Metro il bambino è stato ricoverato per 21 giorni, tenuto sotto stretta osservazione però, fortunatamente, Oliver è riuscito a cavarsela. Per i prossimi 6 mesi dovrà seguire dei cicli di antibiotici per evitare delle ricadute e sarà sottoposto a dei controlli regolari. I medici hanno colto l'occasione per ricordare che i contatti con la bocca dei neonati devono essere limitati: baci e altre manifestazioni di affetto simili, in bimbi appena nati, possono rivelarsi anche fatali.