Neonato costretto a bere vodka, video choc. Il padre si difende: «Era solo un gioco»

Venerdì 31 Gennaio 2020, 18:41

e mostra il. Un padre della Nuova Zelanda è finito sotto accusa dopo le immagini choc che lo hanno immortalato mentre dà al bambino una bottiglia di Long White, una bevanda di vodka premiscelata.Nel video si vede il piccolo con il pannolino che viene adagiato su quello che sembra un divano. Una donna, forse la madre, dà al bambino una bottiglia di alcolici tra le risate generali. Il padre ha postato il video su Snapchat, credendo di mostrare qualcosa di divertente ma tutto il web si scagliato contro i genitori. L'uomo ha provato a difendersi dopo le numerose minacce ricevute su Facebook, spiegando che era in compagnia con due suoi amici e insieme alla moglie hanno voluto fare un video divertente.Le autorità hanno definito il video spaventoso, ma non hanno potuto proseguire con l'arresto perché, di fatto, non ci sono prove che il bimbo abbia realmente bevuto la vodka. La dottoressa Harriette Carr, vicedirettore della sanità pubblica, ha dichiarato che il Ministero della Salute in Nuova Zelanda è stato "sconvolto" dal filmato e raccomanda il divieto assoluto di somministrazione di alcolici nei bambini.