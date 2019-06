Neonata trovata in un sacchetto nel bosco, il video del salvataggio fa il giro del mondo

Mercoledì 26 Giugno 2019, 16:40

Laera statan un bosco,. La neonata aveva ancora il cordone ombelicale attaccato e sarebbe morta se non fossero intervenuti gli agenti della contea di Forsyth, in Georgia. I poliziotti hanno ripreso le immagini del salvataggio: uno di loro prende il sacchetto e lo rompe, liberando la bimba che sembra essere in buona salute.Ildello sceriffo, mostra la bimba sporca ancora di sangue che viene avvolta in una coperta e portata in ospedale. A lanciare l'allarme è stata una famiglia che era appena tornata a casa. Sentedo dei vagiti hanno allertato le autorità che hanno definito il salvataggio un vero miracolo: la zona, infatti, è poco popolata e la bimba doveva essere stata messa da pochissimi tempo dentro quel sacchetto di plastica.Ora gli agenti stanno cercando di rintracciare la mamma di India. La, cresce ed è stata affidata alle cure dei servizi sociali.