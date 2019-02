Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

infermiera40enne inglese, è ancora viva grazie alla figliolettaIl suo strano comportamento l'ha aiutata a diagnosticare il male di cui soffriva e a curarsi in tempo. La donna, infatti, ha scoperto di avere unquando la bambina ha rifiutato l'allattamento,Tutto è iniziato per caso a Hull, nelLa neonata ha smesso di nutrirsi dalla madre all'improvviso e Claire ha deciso di approfondire le ragioni dietro quel rifiuto. I medici a quel punto hanno riscontrato una massa cancerosa di dieci centimetri proprio dietro il suo capezzolo sinistro. Così si è operata e si è sottoposta a cicli di chemioterapia e radioterapia.«Era come se lei lo avesse letteralmente annusato; si rifiutava anche solo di avvicinarsi... Ho pensato che fosse una reazione davvero strana: si nutriva senza problemi dal mio seno destro, era solo quello sinistro che le dava problemi. Girava la testa non appena la avvicinavo. Ma rifiutandosi di nutrirsi dal mio seno, Matilda ha finito per salvarmi la vita», spiega Claire.Alla fine ha vinto la sua battaglia: «È stato un giorno molto emozionante quando me l’hanno detto: tutti fanno il tifo per te, quindi sapere che l’hai sconfitto è una sensazione incredibile... Ho sentito che gli animali possono percepire quando i loro proprietari hanno il cancro, ed è stato come se Matilda potesse percepirlo anche in me».