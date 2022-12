Neonata di 16 mesi muore affogata nella vasca da bagno: a dare l'allarme la mamma

I soccorritori hanno tentato l'impossibile ma alla fine non sono riusciti a rianimare la neonata di 16 mesi che, ha perso la vita lo scorso martedì sera, 13 dicembre, dopo essere anneggata nella vasca da bagno della casa dove viveva insieme al resto della famiglia. La tragedia è avvenuta nel villaggio di Saint-Brandan, in Francia.

Cosa è successo

Martedì scorso, 13 dicembre, intorno 18:30 del pomeriggio la mamma della piccola ha chiamato i vigili del fuoco per dare l'allarme: la neonata era annegata nella vasca da bagno. Non sono chiare le dinamiche dell'incidente, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno fatto di tutto per rianimare la bambina, invano. Dopo circa mezz'ora di rianimazione, il medico di turno non ha potuto fare altro che confermare l'ora del decesso della neonata.

« È stata aperta un'inchiesta per scoprire le cause della morte della bambina », ha dichiarato martedì sera il pubblico ministero di Saint Brieuc Nicholas Heitz.

Mercoledì 14 Dicembre 2022

