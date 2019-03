Neomamma sta male dopo il parto: «Depressione post natale». Ma aveva un cancro alle ovaie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Umore a terra, pancia gonfia, un ciclo mestruale abbondante e doloroso: una donna di 38 anni,, ha vissuto un vero incubo dopo aver partorito la figlioletta Eirwen, tre anni. Una serie di fastidi che secondo i medici erano una conseguenza della, ma che invece erano molto peggio di ciò che si pensava.Dopo tantissimi controlli, la diagnosi choc: un cancro alle ovaie di 10 cm sull’ovaia sinistra e sulla tuba di Falloppio. Una notizia che,l’ha devastata, dopo anni di diagnosi sbagliate: dopo un’isterectomia, ora sta bene e ha raccontato la sua storia nella speranza che la stessa cosa non capiti ad altre donne, sensibilizzando sul tema della prevenzione.«Quando l’ho scoperto, volevo urlare: sono anni che ve lo dico, perché non mi avete ascoltato», ha detto Claire, che vive in Galles a Conway. «Voglio che le donne conoscano la mia storia, perché non è detto che un medico, solo perché ha una laurea, sappia più cose sul tuo corpo di te. Se sentite che c’è qualcosa che non va, tornate indietro e fate altre domande». «Non avevo: non sono arrabbiata per la diagnosi sbagliata, ma spero che ciò che è accaduto a me aiuti altre donne in futuro».