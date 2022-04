Nella cassetta degli attrezzi dell'ex trova un biglietto per costruire la sua bara: «Sono le mie misure»

Stava mettendo via le cose dell’ex fidanzato quando nella cassetta degli attrezzi ha trovato un bigliettino con il disegno di una bara su “misura” per lei. Una scoperta choc che la ragazza ha deciso di condividere su Reddit in un post con la foto dello schizzo: «Ho lasciato il mio partner violento e ho trovato questo post-it nella sua cassetta degli attrezzi che descrive in dettaglio i suoi piani per una bara che lui etichetta "piani per le vacanze"».

Sul biglietto, l’amante del bricolage aveva infatti disegnato nel dettaglio la bara, annotando meticolosamente le dimensioni: misure che secondo la donna corrispondono perfettamente a quelle del suo corpo. Altro dettaglio inquietante lo smile, la faccina sorridente, vicino alla scritta «piani per le vacanze». La scoperta del post-it è avvenuta mentre controllava gli effetti personali dell'ex prima di restituirli attraverso un amico. Commenti inorriditi sul web, per il post visualizzato da migliaia di persone. Tra i tanti un utente ha sottolineato il rischio corso dalla giovane: «Ha schivato un proiettile. O in questo caso un chiodo nella bara».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 18:29

