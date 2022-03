Fare la spesa nel negozio preferito dalla Regina: dalla salumeria ai surgelati, prezzi da nobili...

Fare spesa nel negozio preferito della famiglia reale. A Londra il Partridges vanta il "Royal Warrant", un titolo che ottengono tutte le società che hanno l’onore di servire le famiglie della regina o del principe Carlo da almeno cinque anni... E i prezzi dei prodotti in vendita sono naturalmente tutt’altro che popolari.

La spesa nel negozio preferito dalla Regina

Un giro all’interno del negozi di alimentari in cui fa la spesa la famiglia reale. La reporter Gabby Clare del sito “MyLondon” ha fatto un giro da Partridges, notando che naturalmente i prezzi sono tutt’altro che popolari: «Tutto il personale – spiega - era vestito elegantemente con camicie bianche con gilet marrone e pantaloni neri. Mentre camminavo c'erano una serie di cose che mi hanno colpito, la grande salumeria con una selezione di salumi e formaggi era particolarmente impressionante. Sul retro del negozio c'era una panetteria che vendeva pasticcini, pane fresco e torte. Ero quasi tentato di comprare dolci, ma 6 sterline (circa 7,14 euro) per uno sembravano un po' caro».

Anche i prodotti a marchio “Partridges” non sono economici: «5,75 sterline (circa 6,68 euro) per del rafano, £ 12,99 (circa 15,46 euro) per una bottiglietta di miele e £ 15,95 (circa 19 euro) per dell'aceto balsamico. Poi ho visto degli strani barattoli pieni di quelle che sembravano essere parti in gelatina di un animale. (…) Non so cosa siano queste cose e preferirei non immaginare che sapore abbiano. Ho pensato che forse avrei avuto più fortuna nella loro sezione dei surgelati ma mi sono sbagliata. La piccola sezione era rifornita di gnocchi da £ 10 (circa 12 euro) e pasti pronti per lo stesso prezzo».

La sezione alcolici non ha riservato sorprese: «Sapevo che sarei stata in grado di trovare qualcosa che avesse un costo esorbitante e non sono rimasto delusa. Una bottiglia di Latour costava £ 2.110 (circa 2511 euro). Non potevo crederci. Mi chiedevo se era questo proprio questo quello che la Regina stava sorseggiando a cena. Non riesco a convincermi a spendere più di £ 10 per una bottiglia, quindi questo tipo di prezzo per me era incomprensibile ».

Presente anche il "Partridges Bar and Café" che a costi non scherza, dato che dopo aver fatto la spesa ci si può comodamente sedere e ordinare una bottiglia di champagne da sorseggiare per "soli" £ 65.

