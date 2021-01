Aveva negato il Covid partecipando a feste senza mascherina e si era ammalata, influencer muore a 23 anni

Aveva detto ai suoi followers di non indossare la mascherina, aveva partecipato a diverse feste negando la presenza del Covid fino a quando non si è ammalata e morta. Ygona Moura, influencer brasiliana, è morta di Covid a 23 anni nel reparto di rianimazione di un ospedale di San Paolo.

La giovane donna era prima diventata una vera paladina per i negazionisti. Nelle sue storie su Instagram si mostrava senza mascherina e recentemente aveva partecipato a diverse feste dicendo che si stava divertendo molto, che era senza mascherina, come tutti gli invitati e che avrebbe fatto serata. "Vi siete accalcati bene alla festa? Io sono andata a ballare e mi sono accalcata, avevo tanta nostalgia di questa calca, mi mancava da morire!", aveva detto in uno dei video. L'influencer aveva anche chiesto ai suoi followers di segnalarle dei party che potessero essere all'altezza di quelli a cui aveva partecipato, il tutto non curandosi delle limitazioni dovute alla pandemia in Brasile, paese in cui i contagi e i morti stanno rendendo la situazione drammatica.

Dopo qualche giorno da quei video però Ygona aveva annunciato di essersi ammalata. Le sue condizioni sono sembrate da subito gravi, così da essere portata in ospedale e messa sotto ossigeno. La star di Instagram aveva detto ai followers di essere pentita, ammettendo che la malattia era molto peggio di quello che credeva e che le mancava il fiato. Chiedeva di pregare per le e sperava di potercela fare, ma le cose sono andate diversamente.

Ygona è morta dopo alcune settimane dal ricovero. La giovane donna era molto popolare nella comunità Lgbt dopo aver detto di aver scoperto di essere gay a 16 anni e di essere diventata transgender a 20. Da alcuni mesi, era andata a vivere a Casa Florescer, progetto di accoglienza del comune di San Paolo per transgender.

