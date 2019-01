Nega il cibo al figlio neonato, bimbo di 2 mesi muore per denutrizione

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nega ile lo lascia. Angel Poole, 25 anni, di Birmingham, è stata condannata a 10 anni di carcere dopo che l'autopsia condotta sul corpo del suo bambino ha rivelato un grave stato di. Il piccolo che aveva appena due mesi, pesava 2,5 chili, molto meno di quanto pesasse alla sua nascita. Un bimbo della sua età avrebbe dovuto stare sui 5 chili di peso, ma l'assenza di cibo ha fatto sì che deperisse in modo mortale.Il primo appuntamento dal medico dopo il parto aveva dimostrato che il piccolo era perfettamente in salute. Nelle settimane successive la mamma però ha smesso di andare ai controlli, fino a quando non ha chiamato l'ambulanza vedendo il bimbo peggiorare. Il neonato aveva problemi di respirazione, ma gli esami successivi hanno mostrato u grave stato di denutrizione, come riporta anche il Daily Mail. La donna ha sempre respinto le accuse dicendo di non aver mai negato il cibo al suo bambino. Ha sempre sostenuto che il piccolo stava male e con lei il suo compagno che l'ha sostenuta anche con diversi post sui social in cui insinuava che l'accanimento su di lei era chiaramente una vendetta visto che lei era una madre impeccabile.