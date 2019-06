Navi militari cinesi spaventano l'Australia: «Prendono il latte per bambini», ma ecco il motivo

Lunedì 10 Giugno 2019, 16:07

Lespaventanoi tratta di navi militari di rifornimanto che avrebbero dovuto fermarsi aper qualche giorno. Il governo australiano era a conoscenza dell'attracco, ma non aveva comunicato che sarebbe avvenuto, destando così sospetti e preoccupazione da parte dei cittadini.Gli equipaggi sono stati avvistati caricare latte sulle navi e alcuni hanno pensato a una missione segreta, che ovviamente non è piaciuta a Pechino, che attraverso i media ha fatto sapere che si trattava di una visita annunciata e autorizzata. «È normale che gli equipaggi delle navi di diversi paesi visitino le attrazioni locali e acquistino prodotti locali quando le navi da guerra in una terra straniera sono ormeggiate», hanno fatto sapere spiegando la presenza di soldati sul territorio.Secondo quanto riporta l' Independent, molti militari avrebbero acquistato grandi quantità di latte per bambini, a seguito di uno scandalo in Cina, la fiducia verso questo prodotto era limitata nel loro paese, così hanno deciso di andare sul sicuro comprandolo in Australia. Nessun segreto, quindi, nessuna missione, solo l'attenzione e la cura da parte di papà o zii verso dei bambini.