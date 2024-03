Baltimora, ponte crolla dopo schianto di una nave contro un pilone: «Almeno 20 persone in acqua, 2 in salvo». C'erano degli operai sul ponte. Ora è "stato di emergenza"

Ponte Baltimora, la diretta - A Baltimora un ponte è stato colpito da «una grande imbarcazione» ed è crollato nel fiume Patapsco. Lo ha confermato alla Bbc il responsabile della comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright. «Sette persone e diversi veicoli» sono caduti nel fiume, ha aggiunto.

US NEWS: Bridge collapse in Baltimore, Maryland. Pray for those affected. pic.twitter.com/Nzw7eEyFZj