Nave incagliata nel Canale Suez, le autorità: «La Ever Given spostata di 17 metri»

Svolta nel caso della Ever Given, la nave incagliata nel Canale di Suez in Egitto: «È stata spostata di 17 metri verso nord», hanno dichiarato fonti delle autorità egiziane all'“Agenzia Nova” annunciando la fine delle operazioni di dragaggio e l'inizio delle manovre di rimorchio. La nave ha finito per bloccare uno snodo centrale per il traffico di merci internazionale diventando un caso di interesse mondiale.

«Abbiamo il 90 per cento di probabilità di riuscire a spostarlo stasera», ha detto la fonte a "Nova". Sulla nave portacontainer panamense bloccata al chilometro 151 del canale il capo dell’autorità ha spiegato l'impiego di nove rimorchiatori per le manovre di traino, mentre il tenente generale Rabie ha ricordato che il processo tecnico è complesso e che sarà necessario considerare la direzione dei venti e delle maree.

Rabie ha aggiunto anche che il vento forte e il maltempo non sono stati i motivi principali dell’incidente della nave “Ever Given”, che trasporta 18.300 container per 224.000 tonnellate. Al momento sono 321 le navi in attesa nelle aree di ancoraggio nel Canale di Suez.

