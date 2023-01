Crociera da incubo, centinaia di passeggeri bloccati sulla nave da una settimana. «Sullo scafo alghe pericolose»

Centinaia di passeggeri sono bloccati su una nave da crociera al largo tra la Nuova Zelanda e l'Australia da oltre una settimana. La "Viking Orion" è salpata da Wellington, in Nuova Zelanda il giorno di Santo Stefano, e secondo il sito web di monitoraggio delle navi "VesselFinder.com" non avrebbe più fatto porto in nessuna località. Il motivo? Secondo quanto riferito dal National Maritime Coordination Centre australiano, alla nave sarebbe stato negato il permesso di attraccare a causa della presenza a bordo di piccole quantità di "biofouling" ovvero l'insieme di microrganismi marini come piante, alghe o piccoli animali che si attaccano allo scafo tramite il contatto costante con l'acqua. E che se portati in altre zone marine potrebbero sconvolgere l'ecosistema locale.

Our @VikingCruises trip to NZ & Australia missed 4 of 8 ports b/c of dirty/biohazard ship hull. 800 people, mainly Americans, are upset and angry over negligence. Viking Orion. Disappointing after 2 years of waiting, anticipation, & $$$$. Help please. 🛳️👎 — Kenn Heydrick, EdD (@KHeydrick) December 31, 2022

Le autorità australiane hanno quindi ordinato alla Viking Orion di far pulire lo scafo prima di entrare nelle acque territoriali. «La nave deve sottoporsi alla pulizia dello scafo per rimuovere e impedire che gli organismi marini potenzialmente dannosi vengano trasportati tramite la nave», ha dichiarato domenica il dipartimento della pesca australiano. Un rappresentante della "Viking Ocean", la società proprietaria della nave, ha detto che la nave salperà per Melbourne domenica, subito dopo la pulizia dello scafo, e riprenderà il suo itinerario entro lunedì.

