​Norvegia, anche un cargo in avaria: nove persone a bordo

Ultimo aggiornamento: 21:14

Non solo la nave passeggeri Viking Sky . Anche un mercantile, la Hagland Captain, è in avaria non lontano dalla nave da crociera al largo della Norvegia . Due elicotteri che partecipano alle operazioni di soccorso dei 1300 passeggeri della nave sono stati dirottati verso il cargo per l'eventuale evacuazione dei nove membri dell'equipaggio a bordo. Lo riferisce l'emittente pubblica norvegese Nrk. Anche l'Hangland Captain ha avuto un problema ai motori e ora sarebbe all'ancora, mentre nella zona le condizioni meteo marine restano proibitive.