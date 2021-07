In Florida si arena la «nave a bolle» di Reza Baluchi: stava correndo nell'oceano verso New York

Reza Baluchi ha tentato di raggiungere «a piedi» New York dalla Florida. Ben 1.600 km da percorrere non sulla terra ferma via terra, ma via acqua, nell'oceano. Grazie al dispositivo progettato da lui: la «nave a bolle», una sorta di botte a ruota, tenuta a galla da dei grossi galleggianti. Ha tentato di dirigersi a New York, direzione nord, ma si è ritrovato a 48 km a sud, nella contea di Flagler.

Leggi anche > Il premio della lotteria da 1,2 milioni che nessuno ha reclamato: mercoledì scadono i termini

L'uomo si è arenato nella contea di Flagler, sulla costa orientale della Florida. Si trovava all'interno di un grande dispositivo a botte che sembrava avere delle boe di galleggiamento attaccate a ciascuna estremità e il suo arrivo sulla spiaggia ha spaventato e incuriosito i bagnanti.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Flagler ha pubblicato su Facebook le foto della strana nave. «L'occupante ha avvisato di aver lasciato l'area di St Augustine ieri per dirigersi a New York, ma si è imbattuto in alcune complicazioni che lo hanno riportato a riva. La guardia costiera degli Stati Uniti è stata contattata ed è arrivata sul posto per occuparsi del caso e garantire che il mezzo nautico sia conforme alle norme per la sicurezza».

L'emittente televisiva Fox 35 Orlando ha riferito che l'obiettivo di Baluchi era quello di «correre» negli Stati Uniti settentrionali o alle Bermuda. Baluchi invece è finito a 48 chilometri a sud del suo punto di partenza St Augustine. «Il mio obiettivo non è solo raccogliere fondi per i senzatetto, ma anche raccogliere fondi per la guardia costiera, raccogliere fondi per il dipartimento di polizia, raccogliere fondi per i vigili del fuoco», ha dichiarato l'uomo al canale televisivo. «Sono nel servizio pubblico, lo fanno per sicurezza e aiutano altre persone».

Ha poi aggiunto: «Mostrerò alle persone tutto ciò che uno si mette in testa di fare, lo può fare. Non ascoltare nessuno. Insegui i tuoi sogni». Il Sun-Sentinel ha riferito che Baluchi è stato costretto a tornare indietro dopo aver scoperto che alcune delle sue apparecchiature di sicurezza e di navigazione erano state rubate. L'attrezzatura è stata recuperata e Baluchi ha intenzione di riprendere il suo viaggio una volta che il tempo sarà migliorato.

Un video sul canale YouTube di Baluchi, pubblicato nel settembre 2020, ha delineato un piano per viaggiare alle Bermuda nella «nave a bolle». Non era chiaro se quel viaggio avesse avuto luogo. Secondo il sito web di Baluchi, si stava preparando per un viaggio simile nell'aprile 2016. A quel tempo, secondo il suo sito web, Baluchi aveva in programma di partire vicino a Miami e viaggiare a nord lungo la costa prima di virare a est verso il Triangolo delle Bermuda. Sulla via del ritorno aveva programmato di fermarsi a Porto Rico, Haiti, Cuba e Key West. Baluchi ha pianificato di sopravvivere «con barrette proteiche, tonno, acqua di mare purificata attraverso un filtro, Gatorade e gomme da masticare per il mal di mare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA