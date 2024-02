Navalny morto, sparito il corpo dell'oppositore di Putin. Il portavoce della famiglia: «Non è all'obitorio»

di Redazione web

Il corpo di Alexei Navalny non si trova. Doveva essere trasferito all'obitorio di Salekhard, ma il portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, ha fatto sapere che non è lì. «L'avvocato di Alexey e sua madre sono arrivati ​​all'obitorio di Salekhard. È chiuso però, anche se la colonia penale ha assicurato che era aperto e che il corpo di Navalny era lì. L'avvocato ha chiamato il numero di telefono che era sulla porta. Gli è stato detto che era il settimo a chiamare oggi. Il corpo di Alexey non è all'obitorio», ha comunicato su X.

La famiglia: consegnatecelo subito

«Alexey Navalny è stato assassinato». Lo denuncia su X la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, secondo cui «la sua morte è avvenuta il 16 febbraio alle 14.17 ora locale, secondo il messaggio ufficiale inviato alla madre di Alexey». «Un dipendente della colonia penale ha detto che il corpo di Navalny si trova ora a Salekhard.

La portavoce ha anche accusato le autorità russe di "mentire" sulle cause della morte dell'oppositore e di cercare di «fare di tutto per non consegnare il suo corpo». All'avvocato di Navalny è stato detto che «la causa della morte non è stata stabilita».

