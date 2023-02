Naufrago sopravvive un mese in mare mangiando ketchup, Heinz lo cerca per regalargli una barca. Ma di lui non c'è traccia

di Redazione web

Un naufrago è sopravvissuto in mezzo al mare per quasi un mese, seguendo una dieta a base di dadi alimentari, aglio in polvere e ketchup. Ora il gigante delle salse Heinz ha lanciato una campagna social per rintracciare il marinaio dominicano Elvis Francois e regalargli una barca nuova.

Il naufragio

Il calvario di Elvis Francois, 47 anni, è iniziato a dicembre, quando le correnti hanno spinto in mare la sua barca a vela mentre stava effettuando riparazioni al largo dell'isola di St Martin, nelle Antille olandesi, dove vive. «Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale. Non c'era altro da fare che sedersi e aspettare», ha raccontato poi spiegando che per tutto il tempo in cui era stato alla deriva aveva dovuto togliere l'acqua dallo scafo per non affondare. È stato soccorso 24 giorni dopo, a gennaio, dopo che un aereo lo ha avvistato grazie alle segnalazioni fatte con uno specchietto. Heinz sta cercando di contattarlo da tempo e avrebbe anche chiesto al governo del suo Paese. Ma dell'uomo nessuna traccia. L'azienda ha anche lanciato l'hashtag #FindTheKetchupBoatGuy ('trova il marinaio del Ketchup') per cercare di ampliare la ricerca il più possibile. «Vogliamo aiutarlo a comprarsi una nuova barca», ha detto l'azienda.

