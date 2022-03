La Nato: «Armi anti-carro e droni all'Ucraina». Biden avvisa Putin: «Se userà armi chimiche, reagiremo»

Kiev chiama e la Nato risponde. Non saranno «l’uno per cento di tutti i vostri carri armati», come richiesto ieri dal presidente Zelensky, ma nuove armi sono state promesse all’Ucraina dai partner occidentali, incluse anche «armi anti-carro, difese anti-missili e droni», come ha riferito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del summit straordinario dell’Alleanza Atlantica.

GUERRA CHIMICA

Al vertice ha preso parte anche il presidente statunitense Joe Biden, che ha garantito l’impegno a «identificare ulteriori apparecchiature, inclusi sistemi di difesa aerea, per aiutare l’Ucraina». Il capo della Casa Bianca, impegnato in una serie di summit europei, ha anche ammonito Vladimir Putin: «Se Mosca utilizzerà armi chimiche, la Nato risponderà e la natura della risposta dipenderà dalla natura dell’uso». Sulla stessa linea anche Boris Johnson: «L’eventuale uso di armi chimiche da parte della Russia in Ucraina avrebbe conseguenze catastrofiche per lo stesso Putin», ha detto il premier britannico dopo il vertice Nato-G7, sottolineando di condividere il timore che la denuncia di Mosca sul presunto ritrovamento di laboratori di guerra biologica in Ucraina possa essere una provocazione in vista di un utilizzo di «armi chimiche sotto falsa bandiera».

L’ONU VOTA LO STOP

Ieri intanto l’Assemblea Generale dell’Onu ha adottato la risoluzione proposta dagli occidentali sulla situazione umanitaria in Ucraina che chiede «l’immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia, in particolare di eventuali attacchi contro civili», l’accesso umanitario e la protezione dei civili, del personale medico, dei giornalisti e degli operatori umanitari. Sono stati 140 i Paesi che hanno votato a favore, cinque i contrari e 38 gli astenuti, tra i quali la Cina.

OPERAZIONE A TENAGLIA

Ma mentre si tenta a fatica di rimettere in piedi il tavolo delle trattative, la battaglia continua a infuriare sul campo. La Russia starebbe cambiando i suoi piani militari, abbandonando le operazioni offensive in alcune aree e concentrando le sue forze sull’offensiva a Kiev e sull’occupazione totale dei distretti di Donetsk e Lugansk, attraverso un’operazione a tenaglia. Lo riporta l’agenzia ucraina Unian citando informazioni dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, anche se secondo Kiev la Russia non avrebbe le risorse per sferrare l’attacco finale alla capitale.

SCONTRO SUL GAS

E mentre il prezzo del gas è in rialzo ad Amsterdam (+3% a 120,5 euro al megawattora), la richiesta di Mosca di pagamento in rubli rischia di provocare contenziosi, mettendo a rischio un ordinato flusso delle forniture verso l’Europa. «I contratti prevedono solo dollari o euro», ribadiscono all’unisono il premier italiano Draghi e il cancelliere tedesco Scholz.

