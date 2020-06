Nato il figlio del medico eroe che lancio l'allarme a Wuhan. La vedova: «Ci vedi dal Paradiso?»

Li Wenliang era il giovane medico eroe che per primo lanciò l'allarme sulla diffusione del Cina. Lo riporta il South China Morning Post che rilancia una notizia di Litchi News. Li è morto a inizio febbraio dopo aver contratto il virus. «Marito mio, ci vedi dal Li, su WeChat -. L'ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lavorerò sodo per amarli e proteggerli». nato in un ospedale di Wuhan:era il giovane medico eroe che per primo lanciò l'allarme sulla diffusione del coronavirus in. Lo riporta il South China Morning Post che rilancia una notizia di Litchi News.è morto a inizio febbraio dopo aver contratto il. «Marito mio, ci vedi dal Paradiso ? - ha scritto stamani Fu Xuejie, vedova del dottor, su WeChat -. L'ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lavorerò sodo per amarli e proteggerli».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 09:04

