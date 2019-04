Milionaria proprietaria della compagnia aerea si schianta in aereo: morta a 55 anni

Bambino di 18 mesi morto schiacciato da un trattore, alla guida un 80enne: «Non l'ho visto»

proprietaria della compagnia aerea S7 - ex- e tra le donne più ricche di Russia, è morta dopo essersi schiantata al suolo a bordo del suo aereo privato in fase di atterraggio. Il velivolo, un monomotore a elica, era decollato da Cannes e ha preso fuoco quasi alla fine del viaggio nella serata di ieri vicino la cittadina diHanno perso la vita anche il padre di Natalia, Valery, e il pilota. Fileva, 55 anni, aveva un patrimonio stimato di circa 600 milioni di dollari ed era co-proprietaria insieme aldella seconda compagnia russa per numero di passeggeri dopo l'Aeroflot.Da quando il marito aveva spostato i suoi interessi verso altri business, era diventata la numero uno di una holding in forte crescita, che raggruppa 15 compagnie. La coppia aveva 4 figli, tra cui Tatyana, che lavora nella compagnia di famiglia come responsabile del marketing e della pubblicità.«La morte di Natalia è"una perdita irreparabile», ha scritto l'azienda in una nota ufficiale. Ancora incerte le dinamiche dell'incidente. Le autorità russe collaboreranno con quelle tedesche per accertare le cause del decesso.