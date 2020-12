Natale da soli per Kate e William: «Non l'hanno passato con la Regina». Ecco quando torneranno a Londra

Il Natale 2020 è stato particolare per tutti, anche per la Casa reale britannica: al contrario dei soliti festeggiamenti organizzati dalla Regina Elisabetta e dall'intera famiglia, quest'anno si è optato per regole ferree, con la Regina stessa che non ha potuto nemmeno vedere il nipote William e la moglie Kate. E questi ultimi su Instagram hanno fatto gli auguri di buone feste ai loro followers, postando foto di persone che lavorano a Natale: «I nostri pensieri sono con chi trascorrerà la giornata di oggi da solo, a chi piange la perdita di una persona cara e a chi è in prima linea per prendersi cura di noi», il post dei duchi di Cambridge.

«Augurare un buon Natale non ci sembra giusto quest'anno, desideriamo invece un 2021 migliore», hanno scritto Kate e William, che il Natale lo hanno trascorso ad Anmer Hall, nella tenuta di campagna nel Norfolk. Festività trascorse strettamente in famiglia per il figlio e la nuora del principe Carlo, proprio per via delle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus: ma non è una novità per i due, che secondo quanto scrive il tabloid Express vivono una vita normale, non quella di futuri re e regina.

E il tabloid britannico si chiede: quando torneranno a Londra? Una domanda a cui non è stata ancora data una risposta, dopo che nel primo lockdown la coppia era rimasta proprio ad Anmer Hall, mentre l'ultimo lockdown di novembre lo avevano trascorso a Londra, perché i piccoli George e Charlotte continuassero ad andare a scuola. Attualmente non è consentito muoversi da e per Londra, almeno fino ai primi di gennaio.

