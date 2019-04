Difende donne che hanno tolto il velo in pubblico, avvocato condannata a 38 anni di carcere e 148 frustrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che hannoo e vienea., un avvocato di diritti umani internazionalmente riconosciuto, è stata condannata in Iran a scontare 38 anni di carcere e a subire 148 frustate, per aver difeso i diritti delle donne.L'avvocato difese alcune donne che, per protesta contro il regime, tolsero il velo in alcuni video. Lo scorso giugno però è finita in manette con l'accusa di spionaggio, diffusione di propaganda e insulti. Il marito si è attivato per portare avanti una petizione, che ha ottenuto 119.97 con la richiesta di scarcerazione immediata. La sentenza è insolitamente dura anche per l'Iran, che mette a dura prova il dissenso e impone regolarmente condanne a morte per alcuni crimini.L'avvocato era stata già condannata a 5 anni per spionaggio, come riporta anche il Daily Mail . Ora del suo caso si stanno occupando le Nazioni Unite, al fine di poter aiuare la donna da sempre in prima linea per la tutela dei diritti umani