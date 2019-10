Nasce ed è più piccola di una Barbie, ora Kallie può lasciare l'ospedale per miracolo: «È una combattente»

l medico sbaglia e strappa l'utero alla partoriente, 22enne muore di dolore dopo il parto

Martedì 22 Ottobre 2019, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non arrivava a pesare neanche mezzo chilo e aveva le dimensioni di unaè una bambina nata prematura aed è sopravvissuta per miracolo dopo essere venuta al mondo ben 15 settimane prima del tempo. La gravidanza è durata soltanto sei mesi e quando Kallie è nata - nel mese di maggio scorso - era così piccola che l'anello nuziale di suo padre poteva entrare nel suo minuscolo braccio.I medici avevano detto ai suoi genitori,, che le speranze di farcela erano minime, ma ora Kallie ha cinque mesi e può lasciare l'ospedale. Ora pesa sette kg grazie alle 21 settimane in terapia intensiva neonatale e un delicato intervento chirurgico al cuore, come spiega il Mirror. «È una fantastica piccola combattente e non vedo l'ora di vederla crescere e di capirne la personalità», racconta la mamma alla stampa. La sua gravidanza era ad alto rischio a causa dell'ipertensione e quando era incinta è stata ricoverata in ospedale subito dopo un'ecografia che aveva rivelato le condizioni di Kallie. C'era una mancanza di liquido attorno al bambino a causa di una condizione chiamata flusso diastolico assente. Per darle una speranza bisognava farla nascere. «Avevo molta paura di quello che sarebbe potuto succedere», aggiunge la mamma.Quando è nata l'hanno attaccata a una macchina per respirare per i primi mesi della sua vita. I genitori sono sempre stati al suo fianco e Kallie ce l'ha fatta.