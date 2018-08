Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha 18 anni ed un grande sogno, quello di diventare un, che però potrebbe non realizzarsi perchè il corso universitario a cui si era iscritto lo ha bannato dopo essere stato etichettato come "rischio per la salute e la sicurezza".Louis che è alto poco più di 90 centimetri - è affetto da Acondroplasia, una forma diche colpisce solo gli arti, braccia e gambe che crescono notevolmente meno rispetto al resto del corpo - ha raccontato che il 16 agosto gli era stato offerto un posto per il corso, ma che quando è arrivatohanno fatto marcia indietro proprio a causa della sua statura.Louis sostiene che i responsabili del college lo abbiamo considerato "un" per gli altri 14 alunni e chee di disturbare lo così lo svolgimento delle lezioni".La mamma Pauline, 56 anni, dice che le è stato anche detto dal leader del corso che non aveva senso fare il corso perché non gli sarebbe mai stato permesso di lavorare in una cucina del ristorante.Ora Louis teme che il suo sogno di diventare uno chef sia finito dopo la sua "umiliante" prova: «E 'stato davvero sconvolgente.Dovremmo avere pari opportunità ma non mi è permesso fare qualcosa che amo fare. Hanno detto che sarei un rischio per la salute e la sicurezza e che avrebbero disturbato gli altri studenti e avrebbero ostacolato la loro strada, il che è stato davvero umiliante".