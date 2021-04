Volontaria italiana aggredita nel sonno e uccisa in Perù: aiutava i bambini poveri

È stata aggredita nel sonno ed è morta in ospedale in Perù Nadia De Munari, una cinquantenne di origini vicentine che lavorava come volontaria e missionaria laica nel Paese sudamericano dal 1995. Aiutava i poveri delle baraccopoli e gestiva gli asili destinati ai bambini. Come riporta Avvenire, l'aggressione è avvenuta mercoledì scorso nella sua casa a Nuevo Chimbote, sulla costa centro-settentrionale.

Insieme a lei in casa c'erano altre donne, ma non hanno sentito niente. Hanno chiamato i soccorsi molto dopo, quando si sono accorte che non era uscita dalla camera. Quando l'hanno trovata le sue condizioni erano gravissime ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a Lima. La donna è stata stroncata da un arresto cardiaco. La polizia non ha alcuna pista. Nadia era conosciuta e stimata per il suo lavoro nell'ambito della formazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 22:29

