Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati, l'annuncio social: «Dopo tante riflessioni e tanti tentativi …»

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati. E’ arrivata al capolinea la storia d’amore fra Myriam Catania, doppiatrice e protagonista del Grande Fratello Vip 2020 e il compagno Quentin Kammermann, che ha annunciato con un post sul social la fine della relazione: «Dopo tante riflessioni e tanti tentativi …».

Myriam Catania, Quentin Kammermann e il figlio Jacques (Instagram)

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati

Durante la sua partecipazione al GFVip Myriam Catania ha espresso più volte la sofferenza per la mancanza del compagno Quentin Kammarmel e del figlio Jaques, scegliendo in qualche modo di lasciare il reality attraverso le nomination per tornare da loro. L’amore però dopo cinque anni sembra arrivato al capolinea, come ha fatto sapere proprio Quentin con un post dal suo account Instagram: «Dopo tante riflessioni e tanti tentativi di lavorare sulla nostra storia d’amore – ha scritto sul social - Myriam ed io siamo giunti alla conclusione che non potremo più crescere come coppia. Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno fatto arricchire in maniera così forte, arrivando a livelli sempre più alti. La vita ha benedetto il nostro amore col bambino migliore possibile ed entrambi ci sentiamo onorati e continueremo a sostenere i suoi sogni insieme, come una famiglia».

Una parte del messaggio è riservata a Myriam Catania: «A Marzo 2016, non c’erano farfalle nel mio stomaco, ma aquile. E sì piccola, hanno volato alto. Non avrei mai immaginato che l’amore potesse avere dei confini emozionali così intensi. Ci sentiamo così grati con tutti voi che ci avete espresso il vostro supporto. E vi chiediamo privacy e spazio per l’inizio di questa nuova vita».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 13:37

