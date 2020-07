Tragedia in vacanza, ragazza di Perugia morta a Mykonos. Gravissima un'amica

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 18:10

Dramma in vacanza . Una giovane perugina ha perso la vita nell'isola greca di Mykonos , dove stava trascorrendo dei giorni di villeggiatura assieme ad un gruppo di amici. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di un terribile incidente con uno dei due mezzi presi a noleggio dalla comitiva partita da Perugia per passare qualche giorno al mare nell'isola greca, uno dei principali punti di riferimento europei per le vacanze dei giovani. Sempre stando a quanto arriva dalla Grecia, un'altra ragazza del gruppo avrebbe riportato ferite gravi a seguito dell'incidente.