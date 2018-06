Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un «cold case» lontano oltre 30 anni ha trovato una risposta. Nell'agosto del 1987 unaera stata ritrovata, sul ciglio dell'autostrada A10 vicino Blois, in Francia. La polizia non era riuscita a identificarla, e la piccola era rimasta senza un nome. Era stata ribattezzata laGrazie ad un esame del Dna la sua tomba non sarà più anonima e i responsabili di una tale brutalità sono finiti in manette. Lei si chiamavae ad essere arrestati sono stati i genitori che non ne avevano nemmeno denunciato la scomparsa.L'indagine è giunta a termine grazie a un nuovo caso che ha visto coinvolto il fratello della bimba, il cui Dna ha permesso di identificarla chiudendo un mistero che non sembrava trovare una risposta. I genitori, di cui non sono state diffuse le generalità e che oggi hanno 60 anni si trovano ora nel carcere di Orléans e sono accusati di omicidio, occultamento di cadavere e violenza abituale su un minore.