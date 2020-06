Orrore in terrazzo, trova il 'regalo' di un insetto: «Devo abbandonare la casa?»

-Hijo mio! ¿QUÉ TE HICIERON?



...Y así fue como comenzó la invasión alienigena para terminar de rematarnos el 2020. pic.twitter.com/2JAPZoaDRT — The Pyongyang Times (@GR4VILLE_) June 29, 2020

Es un nincada, si tenías una pokebola extra y un espacio en tu equipo quizás tengas a shedinja también. pic.twitter.com/jIEA02T0sO — RepludgeGames (@repludge) June 28, 2020

Oh POR Dios! yo en tu lugar buscaria una máquina del tiempo cerca, creo que CELL o célula, como le dicen en España, ha llegado a tu casa 🙀 pic.twitter.com/2WGLmRvcEK — WereFox (@Theredfox225) June 28, 2020

Es la muda de una cigarra (/ Cicadidae /).

Estos días se están viendo bastante por twitter.



Nada de lo que asustarse 😉 — Dr. BioBlogo (@DrBioblogo) June 28, 2020

Una scoperta un po' disgustosa e spaventosa, quella di una donna che, nel terrazzo della propria casa, ha rinvenuto uno strano '' da parte di un. Dopo aver postato un paio di foto su, gli utenti l'hanno aiutata a risolvere il mistero, anche se la maggior parte di loro ha ironizzato con grande fantasia.Questa giovane donna spagnola, in un tweet, ha provato a chiedere aiuto al web: «Abbiamo questo in terrazzo, sembra una. Qualcuno mi può dire cosa c***o è? Comincio a trasferirmi?». L'utente di Twitter ci aveva visto lungo: il colore biancastro sembra proprio essere la, anche se a molti altri utenti la forma ha ricordato l'uovo di xenomorfo del film. «D'altronde, in questo 2020, ci manca solo un'invasione aliena e potrebbe cominciare proprio così», scherza un utente.C'è poi chi ha notato una certa somiglianza tra la misteriosa muta di insetto e, uno dei tanti. Ma non solo.Altri, sempre appassionati di animazione giapponese, hanno pensato a, uno dei personaggi della saga di, che dopo aver mangiato i suoi nemici abbandonava il proprio corpo/involucro per diventare ancora più veloce e potente.Per fortuna, oltre all'ironia che non guasta mai, ancora una volta Twitter si conferma uno strumento di grandissima utilità. Molti utenti, infatti, hanno risposto seriamente: «Si tratta della, è molto frequente in questo periodo di inizio estate. Non c'è da preoccuparsi».