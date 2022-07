Elon Musk flirta con la moglie di Sergei Brin, co-fondatore di Google. Divorzio per la coppia e amicizia rovinata

Elon Musk ha avuto una relazione con la moglie del co-fondatore di Google, Sergei Brin. Si rompe così un'amicizia di lunga data tra i due imprenditori. Il flirt, breve, sarebbe avvenuto lo scorso autunno. Ma ha causato il divorzio della coppia e ovviamente la rottura dei rapporti fra i due giganti della Silicon Valley. Non sono bastate le scuse in ginocchio di Musk.

Non è infatti solo lo scontro con Twitter ad accendere i riflettori sul patron di Tesla. Negli ultimi due mesi è stato accusato di molestie da una hostess della sua SpaceX, è trapelato che lo scorso anno ha avuto due bimbi da una manager di Neuralink, un'altra delle sue società, e uno dei suoi 10 figli lo ha pubblicamente ripudiato.

Brin e la moglie, Nicole Shanahan, hanno chiesto il divorzio in gennaio per «differenze irriconciliabili». Carte depositate in tribunale - riporta il Wall Street Journal - poche settimane dopo che Brin aveva scoperto il tradimento della moglie con Musk, uno dei suoi migliori amici.

Un tradimento consumato a Miami durante la settimana espositiva dell'Art Basel, agli inizi di dicembre, quando la coppia era già separata ma viveva ancora insieme. Il patron di Tesla allora si era da poco lasciato con la fidanzata, la cantante Grimes. Agli inizi di quest'anno, durante una festa a cui si sono incontrati, Musk si è inginocchiato davanti a Brin, si è scusato e lo ha supplicato di perdonarlo, senza però convincerlo. Il co-fondatore di Google e il patron di Tesla erano legati da un'amicizia strettissima. Proprio Musk ha più volte raccontato le sue serate a casa dell'amico.

