Berlino, 30 anni fa la caduta del muro: il giorno che ha cambiato la storia

Sabato 9 Novembre 2019, 08:23

Lacelebra ildella, il crollo del simbolo per eccellenza della. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. E culminato nelle ultime frenetiche ore che hanno cambiato la storia.Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all'ordine del giorno, la discussione di una proposta del Consiglio dei ministri per un allentamento delle restrizioni sui viaggi all'estero. Guenther Schabowski, capo della sezione del partito comunista ae responsabile per i rapporti con la stampa del Comitato centrale della Sed, era assente perché impegnato in una conferenza stampa. Concluso questo impegno, Schabowski tornò al Comitato centrale dove gli venne consegnato il testo del provvedimento adottato, compresa la parte riguardante le nuove norme sui viaggi. Mezz'ora dopo lo attendeva una conferenza stampa internazionale.Il funzionario comunista non ebbe il tempo di leggere i documenti, che si limitò a sfogliare. Ed annunciò, rispondendo ad una domanda, che la gente avrebbe potuto recarsi per viaggi privati all'ovest senza restrizioni. Ad una richiesta di precisazione sull'entrata in vigore del provvedimento, sfogliando l'incartamento rispose: 'Per quanto mi risulta, da subito, senza rinvii''.Schabowski non si accorse che sullo stesso documento che consultava frettolosamente per rispondere alle domande veniva precisato che i nuovi regolamenti sarebbero stati annunciati pubblicamente solo l'indomani 10 novembre, per dare tempo all'esercito, alla polizia e alla Stasi di dispiegare le forze necessarie a tenere sotto controllo la situazione.Ma ormai era tardi. I berlinesi cominciarono ad affluire davanti ai checkpoint che regolavano il passaggio da est a ovest attraverso il Muro. Si cercò - inutilmente - di convincere la gente a ripresentarsi l'indomani mattina. Alle 23 davanti ad un solo checkpoint si contavano ventimila persone in fila. Temendo che la situazione esplodesse, due ufficiali della Stasi in servizio a Bornholmerstrasse diedero ordine di togliere la barriera. Alle 23.20 una marea umana si rovesciò dall'altra parte. La notizia raggiunse il Bundestag a Bonn, la Camera bassa del parlamento tedesco, riunita in sessione. I parlamentari si alzarono in piedi e cantarono l'inno nazionale.Tra le 23.30 e la mezzanotte, le barriere si aprirono in altri chekpoint. Migliaia di tedeschi dell'est raggiunsero il centro di Berlino ovest. In tre giorni, due milioni di tedeschi orientali passarono a Berlino ovest, mentre altri tre milioni di cittadini della Rdt attraversarono il confine tra i due stati in altre zone del paese.