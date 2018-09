Muore a poche ore dal suo matrimonio, mamma di 5 figli aveva un cancro all'utero

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stava perl'uomo della sua vita, il padre dei suoi figli, ma purtroppo ladi cui soffriva da tempo non glielo ha permesso proprio a poche ore dalla cerimonia. Jennie Cameron, 32 anni èpoche ore prima di sposare il suo compagno, Francis Yule, 32 anni, padre dei suoi 5 bambini.La donna aveva scoperto lo scorso luglio di avere un cancro all'utero. Purtroppo la malattia era in stato terminale e i medici hanno subito detto a lei e alla sua famiglia che le possibilità di sopravvivere erano pari a zero. Non potendo fare nulla Jennie ha deciso di vivere quello che restava della sua vita per la sua famiglia e ha fissato le nozze con Francis. Poche ore prima delle nozze però la donna è morta proprio tra le braccia del suo futuro marito che ha voluto metterle l'anello al dito prima di direle addio per sempre.Tutti gli invitati alla festa erano sconvolti, ma preparati a quel momento di dolore, così hanno deciso tutti insieme di riunirsi a quello che doveva essere il banchetto di nozze. «Aveva programmato di arrivare all’altare con le sue damigelle, ma non era in condizioni», ha raccontato il compagno a Metro , «In 10 settimane le è stato detto che era una malata terminale, eravamo tutti assolutamente devastati», ha poi aggiunto il patrigno di Jennie: «La memoria di Jennie vivrà attraverso i suoi figli. Tutti noi possiamo vedere le caratteristiche di Jennie nei suoi bambini».