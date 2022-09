Muore un paziente, ma in ospedale gli danno il nome di un altro: caos tra i parenti dopo il funerale

Incredibile in Slovenia. Scambio di identità fra due pazienti nell'ospedale di Celje, dove una persona è deceduta, ma le è stata attribuita una identità diversa. I parenti hanno seppellito il defunto, ma si è poi scoperto dello scambio di persona.

Secondo quanto ricostruito, l'incredibile situazione si è verificata perché i due pazienti erano stati trasportati in ospedale contemporaneamente nella stessa ambulanza, dalla stessa casa per anziani, avevano la stessa età e non avevano i braccialetti con i nomi. Il direttore dell'ospedale si è dimesso e anche il ministro della Salute, Danijel Bešič Loredan, è pronto a rassegnare le dimissioni, ma il premier Robert Golob ha già fatto sapere di non voler prendere in considerazione una sua dipartita.

