Muore per un morbo ereditario, ma i medici non avvertono la figlia: «Sono malata, se lo avessi saputo avrei abortito»

Il papà ha sparato alla mamma, uccidendola. Poi ha scoperto di avere il morbo di Huntington, una malattia letale ed ereditaria, ma ha chiesto ai medici di non avvisare la figlia. L'uomo, successivamente, è morto. La figlia, una donna inglese, ha così deciso di citare in giudizio tre strutture del National Health Service per non averla informata che il padre era affetto da una malattia che avrebbe potuto uccidere lei e la sua bambina. Se l'avesse saputo quando era incinta, avrebbe scelto di abortire. Oggi quarantenne, ha scoperto anche lei di essere positiva alla malattia, mentre sua figlia ancora non ha fatto il test.



La sua accusa è che siano venute venute meno al dovere di cura non dicendole della malattia del padre, come riporta la Bbc. Chiunque abbia un genitore con questa malattia, ha il 50% di probabilità di ereditarla. In questo caso, i medici avevano sospettato che il padre della ragazza avesse questa malattia dopo aver ucciso la madre sparandole.



La malattia di Hungtington, cui poi è risultato positivo, porta ad una progressiva perdita delle cellule cerebrali, danneggiando movimento, umore e capacità di pensiero e a volte comportamenti aggressivi. L'uomo aveva detto ai medici di non dire alla figlia della diagnosi, per il timore che si suicidasse o abortisse se lo avesse scoperto. La donna ha poi saputo della malattia del padre per caso, solo quattro mesi dopo aver partorito una bambina.



I sintomi di solito compaiono tra i 30 e 50 anni. Adesso ha chiesto 345.000 di sterline di danni a queste strutture del servizio sanitario. Nel 2015 il giudice aveva ritenuto che non c'era «un ragionevole dovere di cura sostenibile», mentre nel 2017 la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, dicendo che il caso doveva andare in giudizio. Se vincesse, innescherebbe una discussione sulle regole che proteggono la riservatezza del paziente, e il dovere di cura che sta in capo ai familiari dopo i test genetici. Mercoledì 20 Novembre 2019, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA