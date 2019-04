Denise muore a 11 anni mentre si lava i denti: stroncata da una reazione allergica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo essersiLa giovane Denise Saldate si stava lavando i denti in bagno con la sorella 15enne prima di andare a letto quando ha iniziato ad avereLa sorella è uscita dal bagno dispetara avvertendo la mamma che Denise non riusciva a respirare.L'11enne è morta poco dopo a causa di uno choc anafilattico causato dalla pasta dentifricia che avrebbe contenuto al suo interno latte, prodotto al quale era altamente allergica. Monique Altamirano ha raccontato alla stampa locale di aver trovato la figlia agonizzante con le labbra blu e di aver chiamato subito i soccorsi, mentre le praticava compressioni toraciche per cercare di tenerla in vita.Purtroppo però ogni tentativo è stato vano e la ragazza non ce l'ha fatta a sopravvivere. Solo dopo la tragedia i genitori, leggendo nella composizione del tubetto di dentifricio, hanno scoperto che tra gli ingredienti c'era una proteina derivata dal latte, alimento al quale la bambina era fortemente allergica.