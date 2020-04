Muore di covid a 33 anni e lascia una lettera alla moglie e ai figli sul telefono: «Vi amo tutti»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 20:54

Si ammala dima prima. Katiel Coelho, 33 anni, è andato nell'ospedale di Danbury, in Connecticut quando ormai però era troppo tardi. Le sue condizioni si sono aggravate ed è morto poco dopo a causa di unPer tutta la famiglia è stata una morte devastante, ma quando la moglie ha messo in ordine le sue cose il dolore ha notato una lettera nel suo telefono che l'uomo le aveva scritto quando aveva scoperto di essere positivo al covid-19. «Vi amo con tutto il mio cuore», ha scritto ai suoi cari, «Mi hai donato la vita migliore che potessi desiderare. Sono così fortunato e così orgoglioso di essere tuo marito e il padre di Braedyn e Penny». Poi ha aggiunto: «Sei la persona più bella e premurosa che abbia mai conosciuto. Sei davvero unica. Continua a vivere la tua vita con la stessa felicità e la stessa passione che mi hanno fatto innamorare di te. Vederti diventare la migliore mamma del mondo per i nostri figli è stata la cosa più forte che io abbia vissuto».I due si erano conosciuti nel 2013 al college, si sono sposati e hanno avuto due figli. Anche quando Katiel stava rischiando la vita ha sempre pensato ai loro bambini e non è passato un giorno in cui non chiedesse della loro salute. L'ultimo pensiero è stato per loro: «I miei figli potrebbero non ricordarsi del padre: io farò in modo che lo conoscano. Ho questa lettera e posso dire loro: ’Vostro padre era molto malato e stava combattendo per rimanere in vita, ma voleva farvi sapere che vi amava tanto»