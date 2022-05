Russia, muore un altro manager di Gazprom: è "caduto" dalla scogliera. E' la settima misteriosa vittima

La lista degli oligarchi russi morti misteriosamente nelle ultime settimane si infittisce. L'ultimo caso è quello di Andrei Krukowski, 37enne direttore di un resort sciistico di Gazprom. L'uomo è morto cadendo da una scogliera a Sochi, a due passi dalla sede delle Olimpiadi invernali del 2014: indagini partite con la disposizione dell'autopsia, ma per gli inquirenti si tratterebbe di un incidente.

Quello di Krukowski è però solo l'ultimo episodio di oligarchi russi morti in circostanze poco chiare nelle ultime settimane. Sergey Protosenya, ex presidente dell'azienda di gas Novotek, era stato trovato impiccato nel giardino della sua casa di Lloret de Mar (Spagna) il 20 aprile scorso: all'interno dell'abitazione, i corpi della moglie e della figlia 18enne, uccise con un'arma da taglio. Il caso è stato etichettato come omicidio-suicidio, ma il figlio maggiore dell'uomo, scampato al massacro perché in Francia per la Pasqua, ha sempre negato quell'ipotesi.

Il giorno prima Vladislav Avayev, ex dirigente di GazpromBank, era stato trovato morto a Mosca insieme alla moglie e alla figlia: accanto al corpo dell'uomo, una pistola e ancora una volta per gli inquirenti si sarebbe trattato di omicidio-suicidio. A inizio marzo, l'imprenditore nel settore medico Vasily Melnikov era stato trovato morto in casa insieme alla moglie e ai figli: anche in quel caso si era parlato di omicidio-suicidio, forse per la crisi finanziaria dell'azienda Medstom a causa delle sanzioni occidentali.

Il 28 febbraio, nel Regno Unito, fu trovato morto anche Mikhail Watford, magnate del gas di origini ucraine: per la polizia britannica si sarebbe trattato di suicidio. Il 25 febbraio, il giorno dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, stessa sorte per il 61enne Alexander Tyulakov, dirigente di lungo corso di Gazprom. Ancora prima dell'inizio della guerra, il 30 gennaio, un altro dirigente di Gazprom fu trovato morto con una presunta lettera di suicidio: Leonid Shulman, 60 anni, era indagato per frode ai danni del colosso energetico russo.

