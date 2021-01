Muore a 40 anni a causa del Covid, i medici: «Prima vittima della terza variante del virus nata negli Usa»

Una donna è stata la prima vittima di quella che sembrerebbe essere una terza variante del Covid. Felicia Parker, 40 anni, è deceduta in un ospedale di Houston sabato, cinque giorni dopo essere stata ricoverata per problemi respiratori. Secondo gli esperti, quella che avrebbe colpito la donna sarebbe la terza variante del coronavirus, quella americana.

La terza variante Covid

I dettagli del terzo ceppo sono stati pubblicati in pre-stampa sulla rivista bioRxiv, come riportato per la prima volta dal Daily Mail. Gli scienziati hanno tracciato la nuova variante, chiamata 20C-US, negli Stati Uniti meridionali alla fine di maggio 2020. Pare che questa sia la variante più diffusa negli Usa del virus e la 40enne sia la sua prima vittima. «Anche se mancano prove chiare, è plausibile che il nuovo ceppo rappresenti una variante Covid con maggiore trasmissibilità ma malattia più lieve», hanno affermato gli scienziati.

La diagnosi

Quando è stata trovata la terza variante, i test hanno confermato che Parker aveva contratto la variante Covid B 1.1.7, che è stata soprannominata "Super Covid" perché si teme che sia fino al 70% più trasmissibile. La donna soffriva di diabete di tipo due e dopo aver scoperto di essere malata si è aggravata in pochi giorni.

Lo studio

Il nuovo ceppo pare sia molto più facile da trasmettere ma meno aggressivo, secondo gli esperti. Per ora negli Usa sono stati registrati almeno 76 casi di "Super Covid" rilevati in 12 stati, secondo gli ultimi dati nazionali dei Centers for Disease Control and Prevention. Gli stati sono: California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Indiana, Minnesota, Maryland, Wisconsin, New York, Pennsylvania e Texas.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 19:17

